TEMAS DE HOY:
acribillado en Beni

32ºC Santa Cruz de la Sierra

18ºC La Paz

30ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Nacional

¿Te tocó ser jurado? Revisa la lista publicadas por el TED en Chuquisaca

El Tribunal Electoral Departamental publicó la lista de jurados electorales para el balotaje del 19 de octubre.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

21/09/2025 18:06

Foto: TED Chuquisaca
Chuquisaca, Bolivia

Escuchar esta nota

El Tribunal Electoral Departamental (TED) de Chuquisaca publicó este domingo la lista oficial de los jurados electorales que participarán en el balotaje presidencial previsto para el próximo 19 de octubre.

El sorteo de jurados se realizó el pasado 19 de septiembre, de forma simultánea en todo el país, y definió a las ciudadanas y ciudadanos que tendrán la responsabilidad de administrar las mesas de votación.

Desde este lunes 22 de septiembre, las personas que hayan sido seleccionadas podrán presentar sus excusas ante el TED, en caso de tener impedimentos válidos para ejercer la función. Las excusas serán recibidas durante un periodo determinado que será anunciado oficialmente por el órgano electoral.

Si deseas verificar si fuiste elegido como jurado electoral, haz clic en el siguiente enlace: LISTA JURADOS CHUQUISACA

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:00

El chavo

19:00

El chapulin colorado

19:55

Notivisión

21:00

La gran batalla

22:30

La otra señorita oh

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:00

El chavo

19:00

El chapulin colorado

19:55

Notivisión

21:00

La gran batalla

22:30

La otra señorita oh

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD