¿Te tocó ser jurado? Revisa la lista publicadas por el TED en Chuquisaca

El Tribunal Electoral Departamental (TED) de Chuquisaca publicó este domingo la lista oficial de los jurados electorales que participarán en el balotaje presidencial previsto para el próximo 19 de octubre.

El sorteo de jurados se realizó el pasado 19 de septiembre, de forma simultánea en todo el país, y definió a las ciudadanas y ciudadanos que tendrán la responsabilidad de administrar las mesas de votación.

Desde este lunes 22 de septiembre, las personas que hayan sido seleccionadas podrán presentar sus excusas ante el TED, en caso de tener impedimentos válidos para ejercer la función. Las excusas serán recibidas durante un periodo determinado que será anunciado oficialmente por el órgano electoral.

Si deseas verificar si fuiste elegido como jurado electoral, haz clic en el siguiente enlace: LISTA JURADOS CHUQUISACA

