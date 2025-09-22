“Abba quiero que estés orgulloso de mí”: revelan canción inédita de Naoki Ishida antes de morir

El grupo Explosión Cumbiera sorprendió a sus seguidores al revelar en redes sociales una canción inédita de Naoki Ishida, fallecido hace pocos días. El tema lleva por título “Abba quiero que estés orgulloso de mí” y refleja la profunda fe que el cantante buscaba fortalecer en los últimos meses de su vida.

“Gracias Naoki. En los últimos meses deseabas acercarte más al Señor y que Él te pudiera oír. Queremos compartir con todos este último recuerdo de nuestro hermano Naoki, una linda alabanza que deseaba elevar al cielo a nuestro Padre celestial”, publicó la agrupación en sus plataformas digitales.

Parte de la letra expresa:

“Ayúdame a serte fiel, hacer lo que quieras de mí, quedarme en tu regazo y que me cuentes historias…”, versos que transmiten devoción y un anhelo de cercanía espiritual.

El lanzamiento conmovió a fanáticos y amigos, quienes encontraron en esta alabanza no solo un homenaje póstumo, sino también un testimonio del legado de fe y música que Naoki Ishida dejó en vida.

