“Abba quiero que estés orgulloso de mí”: revelan canción inédita de Naoki Ishida antes de morir

Explosión Cumbiera compartió en redes sociales una alabanza cristiana inédita del recordado artista, como un último recuerdo de su fe. 

Martin Suarez Vargas

21/09/2025 21:30

Naoki Ishida, cantante boliviano, quien murió en pasados días. Foto: Internet.
Bolivia.

El grupo Explosión Cumbiera sorprendió a sus seguidores al revelar en redes sociales una canción inédita de Naoki Ishida, fallecido hace pocos días. El tema lleva por título “Abba quiero que estés orgulloso de mí” y refleja la profunda fe que el cantante buscaba fortalecer en los últimos meses de su vida.

“Gracias Naoki. En los últimos meses deseabas acercarte más al Señor y que Él te pudiera oír. Queremos compartir con todos este último recuerdo de nuestro hermano Naoki, una linda alabanza que deseaba elevar al cielo a nuestro Padre celestial”, publicó la agrupación en sus plataformas digitales.

Parte de la letra expresa:

“Ayúdame a serte fiel, hacer lo que quieras de mí, quedarme en tu regazo y que me cuentes historias…”, versos que transmiten devoción y un anhelo de cercanía espiritual.

El lanzamiento conmovió a fanáticos y amigos, quienes encontraron en esta alabanza no solo un homenaje póstumo, sino también un testimonio del legado de fe y música que Naoki Ishida dejó en vida.

