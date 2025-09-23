TEMAS DE HOY:
Ciencia y tecnología

Regreso a la Luna: La NASA planea una nueva misión tripulada para 2026

Cuatro astronautas viajarán a bordo de la cápsula Orión, impulsada por el cohete SLS, en un viaje de ida y vuelta que durará 10 días.

Milen Saavedra

23/09/2025 12:27

Regreso a la Luna: La NASA planea una nueva misión tripulada para 2026. Imagen: Matthew Dominick/NASA
Mundo

Más de 50 años después del histórico Apolo 11, la NASA se prepara para una nueva era de exploración lunar. La agencia espacial estadounidense confirmó sus planes para la misión Artemis II, un vuelo tripulado que busca repetir el éxito de las primeras misiones lunares. La fecha de lanzamiento prevista es febrero de 2026, dos meses antes de lo que se había anunciado inicialmente.

Lakiesha Hawkins, viceadministradora interina de la NASA, confirmó que la agencia está acelerando el proceso para adelantar el lanzamiento lo antes posible. Esta prisa responde en parte a la carrera espacial actual con China, que ha fijado su propio objetivo de un alunizaje tripulado para 2030, publica el portal AS.com.

La misión Artemis II despegará desde el Centro Espacial Kennedy en Florida. Cuatro astronautas viajarán a bordo de la cápsula Orión, impulsada por el cohete SLS, en un viaje de ida y vuelta que durará 10 días. A diferencia del Apolo 11, esta misión no planea un aterrizaje. Su objetivo principal es dar una vuelta alrededor de la órbita lunar para probar los sistemas y preparar el camino para futuras misiones.

"Artemis II es un vuelo de prueba clave en nuestro esfuerzo por enviar de nuevo a seres humanos a la superficie de la Luna y desarrollar futuras misiones a Marte", aseguró un portavoz de la NASA. La misión Artemis I, sin tripulación, se lanzó con éxito en noviembre de 2022 y sirvió para probar los sistemas de exploración del espacio profundo.

El retorno de la exploración lunar con tripulación es un paso crucial en la estrategia de la NASA para la próxima década.

