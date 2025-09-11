Personaliza tus chats: Activa el "Modo LEGO Spider-Man" en WhatsApp

Si eres fan de Spider-Man y de los sets de LEGO, esta noticia te va a gustar. Con la próxima película "Spider-Man: Brand New Day" que se estrena en 2026, la fiebre por el superhéroe arácnido está más fuerte que nunca. Ahora, puedes llevar tu pasión a tus conversaciones diarias de WhatsApp de una forma divertida y totalmente gratuita, sin necesidad de descargar aplicaciones externas.

A continuación, te mostramos cómo activar el llamado "Modo LEGO Spider-Man" para personalizar el fondo de tus chats, según publica elgrafico.mx.

¿En qué consiste el "Modo LEGO Spider-Man"?

El "Modo LEGO Spider-Man" te permite animar la interfaz de WhatsApp con fondos de pantalla únicos de tu superhéroe favorito en su versión LEGO. Lo mejor de todo es que no necesitas pagar ni instalar nada; solo usarás las herramientas integradas en la aplicación.

Sigue estos sencillos pasos para activarlo:

1. Genera tu imagen personalizada con Meta AI

Abre WhatsApp y ve al chat de Meta AI.

Escribe un mensaje pidiéndole que genere una imagen de Spider-Man. Por ejemplo: "Genérame una imagen de Spider-Man estilo LEGO peleando con [tu villano favorito]".

Espera a que la imagen se genere.

Guarda la imagen en tu galería.

Puedes ser creativo con tus solicitudes para obtener un fondo de pantalla único.

2. Cambia el fondo de tu chat

Abre WhatsApp y ve a los Ajustes.

Selecciona la opción "Chats".

Entra en "Fondo" y luego en "Seleccionar desde Fotos".

Elige la imagen de Spider-Man que guardaste, ajusta el brillo si lo deseas, y confirma el cambio.

¡Listo! Con estos sencillos pasos, habrás activado el "Modo LEGO Spider-Man" y tendrás a tu superhéroe favorito contigo en cada conversación.

Mira la programación en Red Uno Play