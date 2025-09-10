Santa Cruz impulsa la educación del futuro con las Olimpiadas STEM+ 2025

Santa Cruz reafirma su compromiso en innovación educativa con el inicio oficial de las Olimpiadas STEM+ 2025, un evento que convoca a más de 600 estudiantes y 100 tutores de diferentes regiones del país. El objetivo: transformar la educación a través de la ciencia, la tecnología, la ingeniería, las matemáticas y más allá (STEM+), fomentando la creatividad, el pensamiento crítico y la solución de problemas reales desde el aula.

El acto de apertura no solo marcó el inicio de la competencia, sino también consolidó a la ciudad como Territorio STEM+, una declaratoria que posiciona a Santa Cruz como referente en educación transformadora en Latinoamérica.

Durante la inauguración, Verónica Agreda, rectora nacional de la Universidad Franz Tamayo (Unifranz), destacó el papel central de los jóvenes y sus mentores en este movimiento de cambio.

“No quiero celebrar la competencia, sino reconocer la capacidad de quienes deciden buscar preguntas nuevas y no conformarse con lo fácil. A los equipos que compiten, a los tutores que enseñan y a los jóvenes que se arriesgan a descubrir, ustedes son el verdadero motor de Santa Cruz”, expresó con emoción.

Agreda también llamó a las autoridades y a la sociedad a apostar por la innovación educativa con acciones concretas, como la inversión en infraestructura, becas y programas formativos que hagan accesible la ciencia y la tecnología para todos.

“Que estas olimpiadas sean el comienzo de una cultura que ponga a los jóvenes en el centro. El futuro depende de estas voces, apostemos por ellas”, afirmó antes de dar por inauguradas oficialmente las Olimpiadas STEM+ 2025.

El evento es organizado por Unifranz junto a instituciones aliadas como la Fundación Educacional San Agustín (FESA), la Fundación Patiño, la Gobernación de Santa Cruz, Fab Lab Santa Cruz, Siemens Stiftung y el Grupo Editorial La Hoguera, con el propósito de impulsar el talento joven y fortalecer el ecosistema educativo hacia un enfoque más práctico, inclusivo y alineado con las exigencias del siglo XXI.

La realización de las Olimpiadas coincide con la reciente declaratoria de Santa Cruz como Territorio STEM+, oficializada en el marco del Foro Internacional de Innovación Educativa (FIIE Unifranz 2025).

Esta iniciativa compromete a instituciones públicas y privadas a trabajar de forma articulada para integrar conocimientos STEM con habilidades como la creatividad, el trabajo colaborativo y el pensamiento digital, construyendo así un entorno educativo capaz de enfrentar los desafíos del futuro.

Compromiso institucional y gubernamental

El secretario de Salud y Desarrollo Humano de la Gobernación, Edil Toledo, destacó el respaldo de la Gobernación de Santa Cruz a las Olimpiadas STEM+ porque no solo fortalece la educación en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, sino que promueve la innovación, la creatividad y el pensamiento crítico.

“Hoy estamos siendo parte de un movimiento que apuesta por un futuro inclusivo, sostenible y lleno de oportunidades para todos”, afirmó Toledo, subrayando que la Gobernación acompañará este proceso de manera activa.

Tres años de crecimiento de la educación STEM en Bolivia

El director ejecutivo de la Fundación Educacional San Agustín (FESA), Roberto Figueroa, recordó los inicios de este movimiento educativo en Cochabamba hace tres años y el alcance que ya tiene en diferentes departamentos.

“Hace tres años las Olimpiadas STEM comenzaron en Bolivia, concretamente en Cochabamba, y hoy aglomeran a más de 1500 estudiantes y más de 100 colegios. Hoy estamos en Santa Cruz empezando esta aventura. Anímense a soñar, a crear, a desafiar los límites de sus capacidades y a romper esas barreras que muchas veces nos impiden llegar más allá”, motivó a los jóvenes.

Santa Cruz como tierra de futuro

Con palabras cargadas de optimismo, el vicerrector de Unifranz sede Santa Cruz, Carlos Dabdoub, invitó a los jóvenes a convertirse en los líderes de la región.

“Hoy me imaginaba cómo puede ser el Santa Cruz que tanto añoramos. Considero que a partir de ahora ustedes deben convertirse en guardianes de ese Santa Cruz nuevo, con identidad, con autoestima, con visión de futuro. Ustedes tendrán entre 40 y 50 años en el quinto centenario en 2061, y deben ser líderes con pasión y compromiso por esta tierra”, manifestó, cerrando su intervención con un emocionado: “¡Viva Santa Cruz!”.

En tanto, el vicerrector adjunto de Unifranz Santa Cruz y coordinador de las Olimpiadas, Alejandro Zegarra, explicó que los retos estarán enfocados en problemáticas reales como la energía renovable, la salud y el medioambiente.

“Estas Olimpiadas no son solo una competencia académica, son un espacio para que ustedes jóvenes sueñen, creen, inventen e innoven. Son un espacio de crecimiento que nos renueva la esperanza de una Santa Cruz y una Bolivia innovadora que apuesta por los jóvenes como verdaderos artífices del cambio”, afirmó.

Además, detalló que los estudiantes trabajarán con sus tutores en un proceso que incluye capacitación, diseño de propuestas y prototipos, con el apoyo del Fab Lab y la comunidad Siemens. “Todos ustedes ya son ganadores por ser los primeros en desafiar a cambiar el mundo”, añadió.

El arranque de las Olimpiadas STEM+ 2025 no solo marca un evento académico, sino el inicio de una nueva etapa para la educación boliviana. La alianza entre universidades, fundaciones, instituciones públicas y privadas demuestra que la ciencia y la innovación tienen el poder de transformar comunidades enteras.

Con la energía de cientos de jóvenes, el compromiso de sus tutores y el respaldo de autoridades, Santa Cruz se proyecta como un territorio STEM de referencia regional, donde cada pregunta y cada idea se convierte en una chispa para construir el futuro.