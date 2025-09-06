La luna de Sangre aparecerá este domingo: ¿Podrá verse en Bolivia?

La noche del domingo 7 al lunes 8 de septiembre, el cielo ofrecerá un espectáculo impresionante: un eclipse total teñirá la Luna de un color carmesí, fenómeno conocido como Luna de sangre.

El eclipse podrá apreciarse durante 82 minutos, ofreciendo a los aficionados de la astronomía un gran espectáculo nocturno.

Los observadores desde Australia, Asia Central, amplias regiones de Rusia, Japón y África Oriental podrán ver la fase total del eclipse lunar de septiembre. En Europa, Asia, Australia Oriental, África y Nueva Zelanda se verá al menos una parte del evento.

El eclipse no será visible desde Bolivia o América, a excepción del extremo oriental de Brasil y el extremo occidental del estado de Alaska.

¿Qué dice la Astrología?

En astrología, los eclipses son considerados portales de transformación, momentos ideales para cerrar ciclos, liberar energías estancadas y abrirse a nuevas oportunidades.

Existen prácticas simples y efectivas que pueden hacerse en casa durante este tipo de fenómenos. Una de las más conocidas es el ritual de la vela blanca, ideal para purificar y soltar miedos.

También es útil escribir intenciones en papel, utilizando una birome azul o roja, y leerlas en voz alta para manifestar los objetivos deseados. Quemar hojas de laurel, otro símbolo poderoso, ayuda a abrir caminos y atraer la buena suerte.

