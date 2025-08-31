¡Contestador automático en WhatsApp! Conozca desde cuándo estará disponible

Con el avance de la tecnología, las llamadas de WhatsApp reemplazan casi por completo las que se llevan a cabo de forma tradicional. En un principio porque son gratis, dado a que solo necesitas acceso a internet, y las llamadas no están limitadas a que se termine el saldo disponible.

A pesar de las propuestas de las compañías telefónicas como llamadas gratis entre líneas de la misma empresa o a todas las empresas, WhatsApp es ampliamente más elegido por su comodidad. Y su próxima actualización integrará una función para acercarse más a las llamadas por línea: el contestador automático.

Cómo funciona el contestador automático de WhatsApp

Hasta el momento, si alguien llamaba y la llamada no era atendida, aparecían tres opciones: volver a llamar, cancelar la llamada o mandar un mensaje de texto desde el chat. Esto podía resultar tedioso ya que a menudo, las llamadas se utilizan para transmitir lo que se quiere comunicar más velozmente.

Por esta razón, cuando la llamada no sea atendida, las opciones cambiarán: volver a llamar, cancelar la llamada o grabar un mensaje de voz. Con esta dinámica, el receptor podrá ver la notificación, pulsar sobre ella y acceder directamente a la nota de voz.

A partir de cuándo estará disponible

Actualmente, esta nueva función de WhatsApp se encuentra en fase beta, lo que significa que aún está en período de prueba y su acceso es limitado. Por el momento, solo pueden utilizarla los usuarios con dispositivos Android que tengan instalada la versión beta de la aplicación.

El objetivo de esta etapa es recopilar opiniones, detectar posibles errores y evaluar el nivel de aceptación de la herramienta entre los primeros usuarios. En caso de que las pruebas resulten exitosas y la recepción sea positiva, la función será implementada de manera oficial y se lanzará para el público general en una próxima actualización.

Mira la programación en Red Uno Play