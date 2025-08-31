¡En vivo! Cadore anota el cuarto para Blooming ante Oriente (4-1)

SIGUE AQUÍ EL MINUTO A MINUTO:

Después de la revisión del VAR, el gol de Cadore es válido para Blooming que ahora golea 4-1 a Oriente.

Goool de Blooming, Guido Vadalá pone el 3-1 del partido sobre Oriente Petrolero.

Oriente sufre físicamente el clásico cruceño ante Blooming.

Cesar Menacho tuvo doble oportunidad de liquidar el clásico pero no pudo definir.

Guido Vadalá no pudo definir ante Manotas Araúz, su disparo impacta en el parante izquierdo.

Sale Velasco en Oriente, lesionado. Ingresa Tobias Cabrera en su reemplazo.

El gol de Oriente fue anulado por una falta previa en la jugada.

El gol de Álvarez será revisado en el VAR.

Gooool de Oriente que empata el marcador 2-2 ante Blooming

Comienza el segundo tiempo del superclásico cruceño.

Finaliza el primer tiempo del superclasico cruceño gana Blooming 2-1

Clásico cruceño bastante disputado en el Gilberto Parada, ida y vuelta por momentos, por ahora gana Blooming 2-1.

Así fue el golazo de Abisan con el Blooming le gana momentáneamente a Oriente el clásico cruceño.

Golaaaazo de Blooming, Matías Abisab remata potente desde lejos y anota el segundo para los celestes que ganan ahora 2-1.

Tarjeta amarilla para Denilson Durán por una infracción ante Rodrigo Amaral.

Goool de Oriente, Sebastián Álvarez pone el empate ante Blooming, ahora el clásico cruceño está empatado.

Goool de Blooming, Enoumba pone el primero para Blooming, cabezazo certero tras un centro, nada que hacer el arquero.

Se repone el futbolista Celin Padilla.

Celin Padilla recibe un dura falta y está tendido dentro del campo de juego.

Arrancó el clásico cruceño, el árbitro da por comenzado el partido.

Hay minuto de silencio dentro del campo de juego por el fallecimiento de dirigente de Oriente Petrolero.

Ambos clubes terminan de entonar el himno cruceño, ahora se aprestan a jugar el clásico de Santa Cruz.

Los equipos ya están en la cancha, y entonan el himno cruceño.

Espectacular recibimiento a Blooming en el Gilberto Parada.

Alineación de Oriente:

Alineción de Blooming:

Mira la programación en Red Uno Play