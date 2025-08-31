TEMAS DE HOY:
Maltrato animal en Cochabamba liberan a tres policías y un civil Feminicidio

31ºC Santa Cruz de la Sierra

12ºC La Paz

23ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

¡Artesanos preocupados! Reduce la demanda de joyas por elevado precio del gramo de oro

“Ya no es como antes”, aseguran desde los talleres y joyerías de la ciudad de La Paz

Silvia Sanchez

31/08/2025 18:50

Imagen captura RR.SS.
La Paz, Bolivia

Escuchar esta nota

Artesanos de talleres y joyerías de la ciudad de La Paz, expresaron su preocupación por la baja demanda de trabajos en joyas, y consideran que se debe al elevado costo que registra el gramo de oro en el mercado.

Según indicaron, el gramo de oro llega a costar hasta Bs. 1800, un costo que muchos clientes no aceptar pagar.

“El oro estaba llegando a 1.800 igual, y es re alto, pues antes estaba hasta en mil bolivianos el oro, y no pues, ahora como ha subido, no hay trabajo y ya no hay clientes”, afirma uno de los artesanos de la calle Tarapacá de La Paz.

 

El alto costo de las joyas habría provocado que muy pocas personas “se animen a obsequiar joyas de oro”.

“Ahorita, por ejemplo, ya redondean, pero el precio ya no es, como antes. Es decir, antes llevaban, un anillito de dos o tres gramitos, y ahora el precio es el triple, de 100 personas, digamos, uno puede animarse”, indica otra de las artesanas.

 

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:00

El chavo

19:00

El chapulin colorado

19:55

Notivisión

21:00

La gran batalla

22:30

La otra señorita oh

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:00

El chavo

19:00

El chapulin colorado

19:55

Notivisión

21:00

La gran batalla

22:30

La otra señorita oh

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD