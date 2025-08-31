¡Artesanos preocupados! Reduce la demanda de joyas por elevado precio del gramo de oro

Artesanos de talleres y joyerías de la ciudad de La Paz, expresaron su preocupación por la baja demanda de trabajos en joyas, y consideran que se debe al elevado costo que registra el gramo de oro en el mercado.

Según indicaron, el gramo de oro llega a costar hasta Bs. 1800, un costo que muchos clientes no aceptar pagar.

“El oro estaba llegando a 1.800 igual, y es re alto, pues antes estaba hasta en mil bolivianos el oro, y no pues, ahora como ha subido, no hay trabajo y ya no hay clientes”, afirma uno de los artesanos de la calle Tarapacá de La Paz.

El alto costo de las joyas habría provocado que muy pocas personas “se animen a obsequiar joyas de oro”.

“Ahorita, por ejemplo, ya redondean, pero el precio ya no es, como antes. Es decir, antes llevaban, un anillito de dos o tres gramitos, y ahora el precio es el triple, de 100 personas, digamos, uno puede animarse”, indica otra de las artesanas.

