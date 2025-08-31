Camacho: “Pronto va a llegar la justicia para Jeanine Áñez”

El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, se pronunció este sábado sobre la situación jurídica de la expresidenta Jeanine Áñez, quien continúa detenida.

Camacho expresó palabras de aliento para Áñez, asegurando que "pronto va a llegar la justicia" y que su caso está "saliendo de a poco". Instó a la exmandataria a mantenerse firme y no perder la fe frente a lo que calificó como una "prueba grande".

"Que no agache la cabeza, que esta prueba tan grande nos da el mensaje claro de que debemos dar a la ciudadanía lo que significa salir con la fe intacta, con el honor y los principios sin haber negociado con el Movimiento al Socialismo", afirmó el exlíder cívico.

Camacho también se refirió a la reciente liberación de Marco Antonio Pumari, con quien aseguró tener una estrecha amistad, y expresó su deseo de un pronto encuentro con él. "Marco ha sufrido también lo que ha sido la persecución", señaló.

En ese contexto, reiteró su pedido para que Áñez recupere su libertad y se ponga fin a lo que considera una campaña de persecución y revanchismo político. “Queremos que se acabe la persecución de presos políticos, que se acabe el revanchismo", enfatizó.

