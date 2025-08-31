Camacho anuncia reunión clave este domingo para formar su Gabinete 

Tras su retorno a la ciudad de Santa Cruz, el gobernador Luis Fernando Camacho, informó que este domingo sostendrá una reunión clave con su equipo de confianza para definir la conformación del nuevo gabinete departamental, cuya posesión está prevista para el lunes.

“El día de mañana tendremos una reunión con algunos asesores. Confirmaron su presencia Efraín Suárez, Zvonko Matkovic y nuestro equipo para poder delimitar, y el día lunes posesionar al nuevo gabinete”, señaló Camacho durante un encuentro con la prensa.

El gobernador también adelantó que uno de los principales enfoques de esta reestructuración será el área de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, en respuesta a la alerta naranja declarada por incendios forestales en el departamento. “Hay 18 puntos de incendios activos. Por eso la urgencia de que el lunes se posesione al gabinete”, explicó.

Camacho mencionó además que la salud y la región de la Chiquitanía serán prioridades inmediatas. Entre sus próximos compromisos está una inspección al estadio departamental, cuya fecha será definida este lunes.

Respecto a su presencia en Santa Cruz durante el mes aniversario del departamento, expresó: “Es una bendición grandísima poder llegar en este mes porque realmente quería estar con mi pueblo”.

