Arzobispo Leigue da la bienvenida al gobernador Luis Fernando Camacho

Naira Menacho

31/08/2025 10:16

Foto: RR.SS.
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

El gobernador Luis Fernando Camacho participó de la eucaristía celebrada en la Catedral Metropolitana, junto a su familia. Durante la Homilía, el monseñor René Leigue, arzobispo de Santa Cruz le dio una fraterna bienvenida, luego de estar recluido en la cárcel de Chonchocoro durante dos años y ocho meses.  

“Ser humilde no significa no decir nada, no significa callarse frente a una realidad que vemos que no es correcta, no significa ignorar esas cosas, pero sí nos invita a saber cómo decirlo y cómo decir las cosas que no están bien”, sostuvo el arzobispo.

El gobernador, con su pequeño hijo en brazos recibió la bendición del monseñor Leigue, quien se acercó hasta el asiento de Luis Fernando Camacho para saludarlo.

Al salir de la misa, el gobernador saludó a todos los presentes que se quedaron en las afueras de la Catedral para poder compartir un momento con la autoridad.

