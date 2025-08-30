Evacúan a vecinos por incendio de magnitud en la avenida G-77

Se reporta un incendio de gran magnitud en la zona cercana a la avenida G-77, en la ciudad de Santa Cruz, generando preocupación entre los vecinos y transeúntes del lugar.

El fuego, alimentado por los fuertes vientos, se propagó rápidamente hasta alcanzar un depósito de productos plásticos perteneciente a una recicladora. Según reportes preliminares, el material afectado corresponde a productos reciclados en desuso, altamente inflamables.

La situación se tornó aún más crítica debido a la proximidad del fuego a un galpón que almacena productos químicos.

Hasta el lugar se desplazaron al menos tres carros de bomberos de la Policía, quienes trabajan intensamente para controlar el siniestro y evitar que alcance otras estructuras cercanas. Como medida preventiva, los vecinos del condominio afectado fueron evacuados por personal de emergencia.

En imágenes que llegaron a la redacción de Red Uno, se observa una espesa columna de humo negro elevándose por encima de las viviendas, visible incluso desde la avenida Banzer, ubicada a varios kilómetros del lugar del incendio. La magnitud del evento ha generado alarma en toda la zona norte de la ciudad.

Mira la programación en Red Uno Play