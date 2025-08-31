“Con quien toque, me reuniré”: Camacho no descarta reunión con Tuto Quiroga

El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, afirmó en un breve contacto con los medios que está dispuesto a reunirse “con quien toque” para asegurar la transparencia durante la segunda vuelta electoral que se avecina.

Consultado sobre una posible reunión con el expresidente Tuto Quiroga, Camacho enfatizó la importancia de la unidad entre las distintas fuerzas políticas para fortalecer la estabilidad del próximo gobierno.

“Hoy en día tenemos que sentarnos entre todos porque el próximo gobierno que venga necesita, más allá de la bancada, del respaldo de este pueblo que es el que dará estabilidad al próximo gobierno,” expresó.

El gobernador advirtió que, de no funcionar adecuadamente el próximo gobierno, podría resurgir el “masismo”, algo que la sociedad no debe permitir. “Con el que nos toque reunirnos lo haré”, ratificó.

Por otra parte, destacó la urgencia de trabajar con responsabilidad en lo que queda de su gestión, enfocándose en reestructurar el Plan Operativo Anual (POA) para garantizar que los recursos lleguen efectivamente a los programas sociales, un área que, según señaló, ha sido abandonada.

