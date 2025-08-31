Montero nombra Hijo Predilecto a Romer Saucedo, en su 171 aniversario

En el marco de los festejos de los 171 aniversario de Montero, el abogado y Magister y presidente del Tribunal Supremo de Justica, recibió la máxima distinción y fue nombrado Hijo Predilecto de la ciudad de Montero.

“No saben la felicidad y tranquilidad que tenemos de comenzar nuestro mes con signos de libertad”, afirmó el presidente del Tribunal Supremo de Justicia.

Saucedo señaló que la labor realizada por el Órgano Judicial es una labor de todos.

“Hay algunos opinólogos que se están rasgando las vestiduras y preguntándose porque hicimos esto después de las elecciones (…) nosotros veníamos de unas elecciones judiciales cercenadas donde nos restringieron a los cruceños elegir autoridades del Tribunal Constitucional y no podíamos permitir eso en las elecciones generales”, indicó Saucedo quien recordó todos los ataques recibidos como el intento de destitución de una magistrada electa de La Paz, lo que derivó en el caso consorcio.

El presidente del TSJ aseguró que continuará con la labor de cambiar la justicia en Bolivia y lograr la independencia del poder judicial.

