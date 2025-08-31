¡Llegó la hora! Wilstermann y Aurora se enfrentan en un clásico apasionante

La ciudad de Cochabamba se prepara para vivir otra intensa edición del clásico valluno, donde Rojos y Celestes se medirán desde las 19:30 en el estadio Capriles. Aunque ambos equipos atraviesan momentos difíciles en el Torneo Largo, la Copa de la División Profesional les ofrece la oportunidad de resurgir y recuperar confianza de cara al resto de la temporada.

Wilstermann llega con realidades opuestas entre los torneos: mientras lucha por no descender en el campeonato todos contra todos, ocupa la penúltima posición, en la Copa se mantiene competitivo, ubicado tercero en el Grupo A. El equipo buscará aprovechar el regreso de figuras clave como Cristian Pochi Chávez y Alejandro Chumacero para mantener su racha positiva y sumar un triunfo que inspire a su afición.

Por su parte, Aurora afronta el clásico tras varios días de paro por pagos pendientes, pero con un rendimiento reciente que invita al optimismo. El equipo del Pueblo, tercero en el Grupo C de la Copa, confía en mantener la ventaja histórica que sostiene sobre Wilstermann, sin conocer la derrota en los últimos tres años de clásicos.

El clásico de esta noche promete emociones intensas, no solo por la rivalidad centenaria entre ambos clubes, sino también por la posibilidad de que cada equipo recupere terreno y se acerque a la ilusión de clasificar a torneos internacionales.

