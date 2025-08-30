TEMAS DE HOY:
Abogado neutraliza a agresor familia asesinada Ruth Nina

28ºC Santa Cruz de la Sierra

5ºC La Paz

19ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

El gobernador Luis Fernando Camacho fue invitado a la serenata por el aniversario de Montero

Tras casi 1000 días detenido, el gobernador Luis Fernando Camacho hará su primera aparición pública en los actos protocolares por el 171 aniversario de Montero.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

30/08/2025 19:33

Luis Fernando Camacho, gobernador de Santa Cruz
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

Tras su retorno a la ciudad de Santa Cruz luego de casi 1000 días detenido en Chonchocoro, el gobernador Luis Fernando Camacho confirmó su participación en los actos protocolares por el 171 aniversario de la ciudad de Montero. Este será su primer acto oficial desde su liberación y regreso.

Camacho informó que fue invitado a sumarse a las celebraciones que se realizarán la noche de este sábado, marcando así su reaparición pública. Con un toque de humor, el gobernador mencionó que tuvo que comprar ropa nueva, ya que durante su tiempo en reclusión perdió peso y la ropa que tenía le quedó grande.

Además, el gobernador adelantó que este domingo sostendrá una reunión clave con su equipo de confianza para definir la conformación del nuevo gabinete departamental, cuya posesión está prevista para el lunes próximo.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

19:55

Notivisión

21:00

La liga del dragón

23:00

La otra señorita oh

00:00

Problemas y soluciones

04:57

Uno de película

05:57

Identificación de red

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

19:55

Notivisión

21:00

La liga del dragón

23:00

La otra señorita oh

00:00

Problemas y soluciones

04:57

Uno de película

05:57

Identificación de red

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD