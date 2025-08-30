El gobernador Luis Fernando Camacho fue invitado a la serenata por el aniversario de Montero

Tras su retorno a la ciudad de Santa Cruz luego de casi 1000 días detenido en Chonchocoro, el gobernador Luis Fernando Camacho confirmó su participación en los actos protocolares por el 171 aniversario de la ciudad de Montero. Este será su primer acto oficial desde su liberación y regreso.

Camacho informó que fue invitado a sumarse a las celebraciones que se realizarán la noche de este sábado, marcando así su reaparición pública. Con un toque de humor, el gobernador mencionó que tuvo que comprar ropa nueva, ya que durante su tiempo en reclusión perdió peso y la ropa que tenía le quedó grande.

Además, el gobernador adelantó que este domingo sostendrá una reunión clave con su equipo de confianza para definir la conformación del nuevo gabinete departamental, cuya posesión está prevista para el lunes próximo.

