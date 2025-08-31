Llegó el día: Messi busca un nuevo título con Inter en la final de la Leagues Cup

Este domingo, Inter Miami y Seattle Sounders se medirán en la final de la Leagues Cup 2025, un partido que concentra la atención de los aficionados por la presencia estelar de Lionel Messi. De conseguir la victoria, el argentino alcanzaría su título número 47, consolidándose aún más como el jugador más laureado de la historia.

Tras recuperarse de molestias en su pierna derecha, Messi reapareció en las semifinales frente a Orlando City, aportando dos goles y guiando al Inter Miami a un triunfo por 3-1 que aseguró su paso a la final. Junto a él, jugadores como Luis Suárez, Jordi Alba y Rodrigo De Paul refuerzan un plantel valuado en más de 100 millones de dólares, mientras que jóvenes talentos como Benjamin Cremaschi, Baltasar Rodríguez y Telasco Segovia aportan frescura al equipo.

El equipo dirigido por Javier Mascherano cuenta con respaldo empresarial y técnico sólido, mientras que Seattle Sounders apuesta por la continuidad y el desarrollo interno. Bajo la dirección de Brian Schmetzer, entrenador con raíces históricas en el club, los Sounders han logrado títulos importantes sin depender de fichajes estelares en el ocaso de sus carreras. Su alineación incluye jugadores talentosos como Pedro De la Vega y Osaze de Rosario, quienes destacaron en la semifinal contra Los Angeles Galaxy, venciendo 2-0.

Schmetzer destacó la preparación táctica de su equipo y enfatizó la necesidad de controlar la posesión para limitar el impacto de Messi y sus compañeros.

“Tenemos nuestra manera de jugar y debemos ser inteligentes en defensa para mantener a sus figuras fuera de posición”, señaló.

El partido se jugará en el Lumen Field de Seattle a partir de las 17:00 hora local (00:00 GMT del lunes), y promete ser un duelo de gran nivel entre dos planteles consolidados de la MLS. Mientras tanto, en otro encuentro paralelo, Los Angeles Galaxy y Orlando City definirán el tercer puesto en California. Con este desenlace, ambos finalistas de la Leagues Cup ya aseguran su participación en la próxima edición de la Copa de Campeones de la Concacaf.

Mira la programación en Red Uno Play