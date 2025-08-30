TEMAS DE HOY:
Comunidad

Voraz incendio consume el mirador de San Ramón: el fuego sigue fuera de control

Vecinos intentan apagar el fuego con mangueras, pero la situación es crítica por falta de recursos.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

30/08/2025 18:06

Santa Cruz, Bolivia

Un incendio de gran magnitud se desató la noche del viernes en la zona del mirador del municipio de San Ramón y continúa propagándose sin control este sábado, generando alarma entre los pobladores. 

Según reportes de comunarios, las llamas avanzan con rapidez y voracidad, consumiendo árboles y vegetación del área, mientras que los esfuerzos por contener el fuego se ven limitados por la falta de recursos y personal capacitado en el municipio.

Vecinos del lugar, con evidente preocupación, han intentado combatir las llamas utilizando mangueras y baldes de agua. No obstante, sus esfuerzos resultan insuficientes frente a la magnitud del siniestro.

Imágenes captadas desde el lugar muestran árboles envueltos en fuego, con una densa humareda cubriendo el cielo. La situación ha generado temor en la población, que exige una respuesta urgente de las autoridades departamentales y nacionales para evitar que el incendio provoque mayores daños.

