Gobierno emite alerta roja por propagación de incendios forestales en 31 municipios del país

El viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, informó este domingo que se activó una alerta roja por propagación de incendios forestales en 31 municipios de los departamentos de Santa Cruz, Tarija y Beni, además de una alerta naranja en 82 municipios distribuidos en Santa Cruz, Beni, Chuquisaca, Pando, Tarija, Cochabamba y La Paz.

“Bolivia hoy amaneció con 855 focos de calor: Santa Cruz 661, Beni 111, Pando 54, Cochabamba 18, Potosí 8 y La Paz 3. Actualmente tenemos siete fuegos activos, todos en Santa Cruz”, precisó Calvimontes en entrevista con BTV.

La autoridad explicó que las condiciones climáticas agravan la situación, ya que el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió un aviso especial por la presencia de vientos moderados a fuertes en siete departamentos, lo que incrementa el riesgo de propagación de los incendios durante la época de chaqueos.

Defensa Civil señaló que se mantiene en permanente coordinación con las gobernaciones, municipios y brigadas de primera respuesta para reforzar las acciones de control y sofocación de los incendios.

Mire el boletín de propagación de incendios forestales:

