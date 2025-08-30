TEMAS DE HOY:
Política

“Estamos seguros que el pueblo boliviano nos va a extrañar”: Arce asegura que el MAS no está muerto

El presidente Luis Arce llegó este sábado al municipio de San Ramón, en el departamento de Santa Cruz, en un acto protocolar para entregar obras en el aniversario de esta población.

Naira Menacho

30/08/2025 18:28

Foto: Internet.
Santa Cruz, Bolivia

En un acto en el municipio de San Ramón, el presidente Luis Arce aseguró que el pueblo boliviano va a extrañar al gobierno del MAS IPSP y aseguró que, todos aquellos que dicen que el MAS está muerto, se equivocan.

 “Aquellos que están creyendo que el MAS IPSP está muerto, se equivocan, porque estamos seguros con todas las obras que estamos entregando en el país están en la retina y la mente de todos los bolivianos. Estamos seguros que en el pueblo boliviano nos va a extrañar en los próximos años”, afirmó el presidente Arce.

En este sentido afirmó que el pueblo se dará cuenta que se realizó grandes avances en obras sociales

 “Mejoramos la calidad de vida de los bolivianos, por eso somos militantes del proceso de cambio y militantes del MAS IPSP”, aseveró Arce.

 

