Lara advierte a Rodrigo Paz: Para analista la dupla debe conversar para “un discurso en común”

Después de que se conociera un polémico video donde el capitán Lara, candidato a vicepresidente por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), realiza una advertencia a su candidato presidencial, Rodrigo Paz, donde cuestiona que se lo vio con un colaborador de Samuel Doria Medina, analistas consideran que ambos candidatos, deberían conversar para hablar “un mismo idioma”.

“Rodrigo Paz y Edman Lara tendrán que reunirse, tienen que dialogar, ver las directrices de la segunda vuelta, porque recién la elección es en octubre, y lo más importante, hablar un mismo idioma, porque no puede ser posible que en una segunda vuelta Lara diga una cosa, Rodrigo Paz diga otra no. Aquí tienen que sentarse a armar la estrategia y el discurso en común”, señaló el analista político, Paúl Coca.

Coca, recordó que, durante la jornada de elecciones, tras conocerse el resultado preliminar, Samuel Doria Medina, reconoció su derrota y anunció su apoyo a la primera fuerza política y que obtuvo la mayoría de votos,

“17 de agosto fue la elección, esa misma noche, al conocerse los resultados, Samuel Doría Medina, hace tres cosas, reconoce su derrota, reconoce el triunfo del binomio del PDC, y da su apoyo público al binomio del PDC, Rodrigo Paz, Edman Lara. 12 días después, recién, como que el candidato Lara reacciona a esto que ya se sabía desde el 17 de agosto, que ya había un apoyo de Samuel Doría Medina a esta dupla para la segunda vuelta electoral. O sea, no es un secreto, recién reacciona, 12 días después”, manifestó el analista.

Puntualizó que, para la segunda vuelta electoral, ambos candidatos de la misma dupla, deben tener el mismo discurso, ya que solo habrá una elección entre dos frentes políticos.

“En un balotaje, cuando solamente hay dos opciones y es matar o morir, va a tener mayor ventaja el que menos errores propios cometa”, expresó Coca.

