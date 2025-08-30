Resistencia Juvenil Cochala pide liberación de sus dirigentes encarcelados

Desde la Resistencia Juvenil Cochala (RJC) solicitaron la liberación y revisión de procesos que se iniciaron en contra de sus dirigentes, quienes se articularon durante los conflictos del 2019.

Saludaron y destacaron el accionar de la justicia en los procesos que se desarrollaron en contra de Luis Fernando Camacho, Marco Pumari y Jeanine Añez, donde los dos primeros, lograron su libertad.

“Saludamos de sobremanera y nos llena de alegría que Camacho y Pumari hayan sido liberados, es importante que los presos políticos y nosotros encontremos justicia, hemos sido perseguidos”, afirmó Milena Soto, representante de RJC.

Para Soto es importante revisar los procesos iniciados por los hechos de 2019, y que se obtenga la libertad de “presos políticos”.

“Todo lo que ha sucedido en 2019 ha sido por Evo Morales, y se tiene que revisar los procesos de nosotros también, pedimos que los policías también sean reincorporados a sus trabajos”, agregó Soto.

Reiteraron que solicitarán la revisión de los procesos en contra de los dirigentes de la RJC, y buscarán que se haga justicia.

