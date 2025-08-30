¡Inédito! El clásico cruceño llenará dos estadios al mismo tiempo: ¿Cuál es la razón?

El superclásico cruceño número 204 en la historia del fútbol boliviano marcará un hecho inédito este domingo desde las 17:15. El duelo entre Blooming y Oriente Petrolero se disputará en el estadio Gilberto Parada de Montero, donde únicamente estarán presentes los hinchas de la academia, debido a disposiciones de seguridad.

Lo histórico se vivirá a kilómetros de distancia, ya que la dirigencia refinera habilitó el estadio de Real Santa Cruz para que la parcialidad de Oriente pueda alentar a su equipo viendo el partido en pantalla gigante. Las entradas para este novedoso formato tienen un costo de 20 bolivianos en preferencia y 30 en palco.

En lo deportivo, ambos equipos llegan con un presente positivo en la Copa Bolivia. Blooming lidera el Grupo A con 11 puntos, mientras que Oriente Petrolero ocupa la segunda posición del Grupo D, también con 11 unidades, pero superado por Guabirá por diferencia de goles.

El superclásico cruceño, uno de los más apasionantes del país, promete una fiesta única, dentro y fuera de la cancha, en una jornada que quedará registrada en la historia del balompié nacional.

