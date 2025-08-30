TEMAS DE HOY:
Abogado neutraliza a agresor familia asesinada Ruth Nina

30ºC Santa Cruz de la Sierra

8ºC La Paz

21ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Deportes

¡Inédito! El clásico cruceño llenará dos estadios al mismo tiempo: ¿Cuál es la razón?

Por primera vez en el fútbol boliviano, el superclásico cruceño se vivirá en simultáneo en dos escenarios: el Gilberto parada de Montero y el estadio de Real Santa Cruz.

Martin Suarez Vargas

30/08/2025 10:48

Izquierda: Estadio Gilberto Parada de Montero. Derecha: Estadio de Real Santa Cruz.
Santa Cruz, Bolivia.

Escuchar esta nota

El superclásico cruceño número 204 en la historia del fútbol boliviano marcará un hecho inédito este domingo desde las 17:15. El duelo entre Blooming y Oriente Petrolero se disputará en el estadio Gilberto Parada de Montero, donde únicamente estarán presentes los hinchas de la academia, debido a disposiciones de seguridad.

Lo histórico se vivirá a kilómetros de distancia, ya que la dirigencia refinera habilitó el estadio de Real Santa Cruz para que la parcialidad de Oriente pueda alentar a su equipo viendo el partido en pantalla gigante. Las entradas para este novedoso formato tienen un costo de 20 bolivianos en preferencia y 30 en palco.

En lo deportivo, ambos equipos llegan con un presente positivo en la Copa Bolivia. Blooming lidera el Grupo A con 11 puntos, mientras que Oriente Petrolero ocupa la segunda posición del Grupo D, también con 11 unidades, pero superado por Guabirá por diferencia de goles.

El superclásico cruceño, uno de los más apasionantes del país, promete una fiesta única, dentro y fuera de la cancha, en una jornada que quedará registrada en la historia del balompié nacional.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Dragon ball

11:00

El chapulin colorado

12:30

Notivisión

14:00

Duele amar

16:00

Amor de familia

17:00

El chavo

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Dragon ball

11:00

El chapulin colorado

12:30

Notivisión

14:00

Duele amar

16:00

Amor de familia

17:00

El chavo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD