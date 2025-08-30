¡Abejas le picaron el rostro y el cuerpo!: Así quedó una mujer tras someterse a un polémico y peligroso tratamiento de belleza

El increíble hecho se registró en Turquía, donde una mujer sorprendió al dejarse con miles de abejas que le picaron el rostro y el cuerpo.

Según la explicación del hecho, la mujer trató de demostrar un “ritual de belleza”, dando a conocer las propiedades del veneno de abeja, al cual le atribuyen efectos antiinflamatorios, calmantes del dolor y beneficios cosméticos, como estimular la elasticidad de la piel.

Tras darse a conocer este hecho, especialistas indicaron que este tipo de prácticas pude significar un alto peligro, pues una reacción alérgica podría desencadenar consecuencias graves.

¿Qué es la apiterapia?

La apiterapia es un tratamiento que se remonta al Antiguo Egipto, Grecia o China, pero que nunca ha sido avalado por la comunidad médica.

Basa su funcionamiento en el uso productos de las abejas, que pueden ir desde la miel o jalea real hasta la apitoxina o veneno de abejas, utilizados, según sus promotores, para prevenir y tratar enfermedades como la artritis o la esclerosis múltiple.

Sin embargo, el Instituto para el Tratamiento de la Esclerosis Múltiple en Reino Unido señala que "No hay una investigación que muestre la eficacia de este tratamiento en pacientes con esclerosis múltiple".

La teoría detrás de la apiterapia consiste en que la picadura de las abejas produce una inflamación que estimula la respuesta del sistema inmunológico del cuerpo para proceder con la desinflamación.

Diversas páginas de internet promocionan los "milagrosos" beneficios de estos tratamientos, aunque lo cierto es que son principalmente anecdóticos y no están avalados por ningún estudio científico serio.

