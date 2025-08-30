¡Sospechan que le puso raticida! Dio una banana a su bebé de 9 meses y el pequeño perdió la vida

El terrible hecho se registró en Brasil, donde una mujer fue detenida por provocar la muerte de su hijo de 9 meses, el cual perdió la vida poco después de haber comido una banana.

Todo ocurrió el pasado martes, cuando el niño estaba en casa junto a su madre, una tatuadora de 27 años. Según la investigación, la mujer le dio de comer la fruta alrededor de las 17:00 y le sacó fotos con su celular, donde el niño aparecía sonriendo.

Tres horas después, el bebé comenzó a sentirse mal y fue trasladado de urgencia al Hospital Estadual de Vila Alpina, en la zona este de la ciudad. Pero los médicos no lograron salvarlo.

Según las primeras pericias forenses, el pequeño niño habría ingerido veneno para ratas. La gran cantidad de sustancia tóxica hallada en las vísceras del bebé apunta además a que el veneno no fue ingerido accidentalmente, ya que contiene una sustancia amarga para evitar que niños lo coman.

Expertos indicaron que el intervalo de tres horas entre el momento en que bebé comió la banana aplastada y su malestar coincide con el tiempo necesario para que la sustancia haga efecto en el organismo de un niño tan pequeño.

La Justicia ordenó prisión preventiva por 30 días para la madre y es investigada por la muerte del pequeño niño.

