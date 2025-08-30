“Estoy solito” Bonny Lovy lanza su nuevo hit junto al grupo Los Cumpas X Siempre y La Pantera

Este sábado el artista cruceño Bonny Lovy, presentó su hit musical y lo hizo al ritmo de la cumbia chicha y acompañado de dos agrupaciones reconocidas en el ámbito, Los Cumpas X Siempre y La Pantera.

Bonny Lovy hizo el anuncio mediante sus plataformas virtuales, indicando que la nueva canción estará disponible a partir de este sábado e invita a todos sus seguidores a conocer y disfrutar de esta nueva propuesta musical.

Hace semanas atrás, en el mismo ritmo musical, Bony Lovy ya había hecho una colaboración con el grupo ‘La Pantera’, presentando entonces un remix de la canción “Pica Pica”.

Ahora espera que su nueva canción sea todo un éxito.

A continuación, te invitamos a conocer parte de su nuevo tema musical:

