TEMAS DE HOY:
Abogado neutraliza a agresor familia asesinada Ruth Nina

32ºC Santa Cruz de la Sierra

11ºC La Paz

26ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Tendencias

“Estoy solito” Bonny Lovy lanza su nuevo hit junto al grupo Los Cumpas X Siempre y La Pantera

El artista publicó en sus redes sociales la canción al ritmo de ‘cumbia chicha’.

Silvia Sanchez

30/08/2025 10:56

Imagen captura RR.SS.
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

Este sábado el artista cruceño Bonny Lovy, presentó su hit musical y lo hizo al ritmo de la cumbia chicha y acompañado de dos agrupaciones reconocidas en el ámbito, Los Cumpas X Siempre y La Pantera.

Bonny Lovy hizo el anuncio mediante sus plataformas virtuales, indicando que la nueva canción estará disponible a partir de este sábado e invita a todos sus seguidores a conocer y disfrutar de esta nueva propuesta musical.

Hace semanas atrás, en el mismo ritmo musical, Bony Lovy ya había hecho una colaboración con el grupo ‘La Pantera’, presentando entonces un remix de la canción “Pica Pica”.

Ahora espera que su nueva canción sea todo un éxito.

A continuación, te invitamos a conocer parte de su nuevo tema musical:

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:30

Notivisión

14:00

Duele amar

16:00

Amor de familia

17:00

El chavo

18:00

El chapulin colorado

19:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:30

Notivisión

14:00

Duele amar

16:00

Amor de familia

17:00

El chavo

18:00

El chapulin colorado

19:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD