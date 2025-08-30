Para Gustavo Pedraza la libertad de Camacho fue gracias a “una derrota del MAS en las urnas”

La liberación de Luis Fernando Camacho y de Marco Antonio Pumari, ha provocado revuelo en todo el país, y analistas políticos, consideran el hecho histórico, fue posible, debido a los resultados de las elecciones del pasado 17 de agosto.

“Siempre dijimos que Luis Fernando Camacho iba a salir libre cuando el MAS sea derrotado. Ese era el primer requisito, y ha sido derrotado el 17 de agosto, y en la consecuencia, la más importante hasta ahora es la liberación de Luis Fernando Camacho y sus otros presos políticos”, afirmó el analista Gustavo Pedraza.

Para Pedraza, la gran muestra de una oposición hacía “el régimen”, se demostró en las calles, con el gran recibimiento que se dio a Luis Fernando Camacho en su retorno a la ciudad de Santa Cruz.

“El resultado tangible de la derrota del MAS, de la victoria democrática del 17 de agosto, es la liberación de los principales presos políticos. En la movilización ayer, para recibir al gobernador, ha mostrado que hay un humor distinto de la sociedad cruceña. Porque aquí siempre estuvo el bastión de la oposición, de la resistencia al totalitarismo. Y lo de anoche fue como un festejo, como un gran logro de haber conseguido una victoria democrática”, agregó Pedraza.

Manifestó que la liberación de Camacho, Pumari y una probable salida de Añez, tendrá una importante incidencia en el país.

