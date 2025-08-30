VIDEO: Mujer sicaria asesina a mecánico en plena calle; su cómplice grabó el crimen

Un violento crime ocurrió en México, donde un hombre fue asesinado a tiros a plena luz del día mientras realizaba trabajos de mecánica. El crimen ha generado gran indignación porque fue cometido por una mujer sicaria cuyo acto criminal fue grabado en video por su cómplice.

La víctima, un hombre de entre 35 y 40 años, cuya identidad no fue revelada, se encontraba trabajando en una motocicleta en la calle Toscana de la colonia Los Vergeles. En el video difundido en redes sociales, se puede ver que la víctima estaba acompañada de otro hombre.

De un momento a otro aparece una mujer quien le pregunta: “Disculpe, ¿no sabe dónde hay una tienda?”, intentando desviar la atención. Sin embargo, segundos después, saca un arma de fuego y dispara a quemarropa contra uno de los hombres.

La víctima cayó al suelo sin vida tras recibir al menos cuatro impactos de bala. El segundo mecánico logró esquivar la agresión y huyó corriendo del lugar.

Lo más escalofriante del suceso es que el hombre que la acompañaba no solo fue su cómplice, sino que grabó todo el ataque con su celular. Una vez logrado su cometido, la pareja de sicarios huyó a pie de la escena del crimen.

