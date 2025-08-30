¡Remontada fulminante! Güler y Vinícius salvan al Madrid del Mallorca

El Santiago Bernabéu fue testigo de un partido lleno de tensión y emociones el último fin de semana, cuando el Real Madrid logró imponerse 2-1 sobre el Mallorca y mantener su racha perfecta en LaLiga. El equipo dirigido por Xabi Alonso sufrió desde temprano al verse sorprendido por un gol de Vedat Muriqi, que terminó con la histórica portería invicta del Madrid.

Sin embargo, el conjunto merengue mostró su habitual capacidad de reacción: en apenas 73 segundos, Arda Güler y Vinícius Júnior dieron vuelta al marcador antes del descanso, dejando al público en éxtasis. No obstante, el partido estuvo marcado por la polémica, ya que Kylian Mbappé vio anular dos goles por fuera de lugar y Güler cometió una mano que provocó la tercera anulación de la noche para los locales.

El segundo tiempo mantuvo la intensidad, aunque la presión del Mallorca no alcanzó para cambiar el marcador. El Real Madrid, pese a las adversidades y decisiones arbitrales en su contra, consolidó su tercera victoria consecutiva y suma nueve puntos en la tabla, mientras que el Mallorca sigue sin ganar y se queda con solo un punto.

El encuentro fue transmitido en vivo por la Red Uno de Bolivia, que llevó a los aficionados cada detalle de este vibrante duelo de la liga española.

