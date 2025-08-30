CONADE apelará a la detención domiciliaria en beneficio de Ruth Nina

El Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) apelará a la determinación de la justicia sobre la detención de Ruth Nina, quien, en las últimas horas, fue beneficiada con una detención domiciliaria.

“Esto ha sido claramente una manipulación de la justicia, donde la juez se ha visto obligada a dar la cesación de la detención preventiva, tomando en cuenta que, si bien ya ha pasado el proceso electoral, pero todavía tenemos la segunda vuelta. La señora Ruth Nina ha presentado como argumento un documento, un contrato de trabajo a futuro, con un abogado que todavía también no da mucha certeza de que pueda andar en buen camino”, afirmó una representante del Conade desde Cochabamba.

Reiteraron que la dirigente de Pan-Bol, realizó serias amenazas poco antes del proceso electoral del 17 de agosto, y que todavía se debe encarar una segunda vuelta.

“Ha lanzado amenazas para el proceso electoral a toda la población boliviana. Tenemos todavía en curso la segunda vuelta de las elecciones y no es posible que la juez le haya otorgado detención domiciliaria con derecho al trabajo, todavía poniendo en riesgo lo que se viene en la segunda vuelta de las elecciones”, agregaron.

