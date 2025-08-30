TEMAS DE HOY:
¡Drama y emoción! San Antonio celebra una victoria clave ante Vinto

Los goles de Vásquez y Ávalos le dieron a los locales una victoria que los mantiene firmes en la pelea por el liderato del Grupo C. 

Martin Suarez Vargas

30/08/2025 19:27

Foto: APG.
Bolivia.

Escuchar esta nota

San Antonio de Bulo Bulo logró una importante victoria este sábado frente a Universitario de Vinto en el estadio Carlos Villegas de Entre Ríos, durante la séptima fecha del torneo seriado. Los goles que marcaron la diferencia llegaron en la segunda mitad, con Anthony Vásquez abriendo el marcador al minuto 56 y Ariel Ávalos ampliando la ventaja a los 66.

Con este triunfo, San Antonio acumula 10 puntos en el Grupo C, superando por ahora a GV San José y ABB, que cuentan con nueve unidades cada uno, mientras que Aurora registra ocho. Por su parte, Universitario de Vinto se mantiene tercero en el Grupo D con ocho puntos, detrás de Oriente y Guabirá, que lideran con 11 puntos.

Universitario de Vinto sigue tercero en el Grupo D con ocho puntos, mientras que Oriente y Guabirá lideran con 11 unidades. La jornada también tenía programados los partidos Nacional vs. Independiente y Real Tomayapo vs. Guabirá, pero ambos encuentros fueron suspendidos, dejando la atención centrada en el sólido desempeño de San Antonio.

