TEMAS DE HOY:
Abogado neutraliza a agresor familia asesinada Ruth Nina

32ºC Santa Cruz de la Sierra

13ºC La Paz

27ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Política

Esta es la agenda de Luis Fernando Camacho durante el fin de semana en Santa Cruz

La autoridad cruceña pasó su primera noche junto a su familia después de haber sido liberado de Chonchocoro.

Silvia Sanchez

30/08/2025 13:36

Imagen captura RR.SS.
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

Tras haber formado parte de un gran recibimiento por parte de la población cruceña, Luis Fernando Camacho finalmente logró pasar su primera noche en libertad y junto a su familia en la ciudad de Santa Cruz.

Sus seguidores lo acompañaron y colocaron letreros de bienvenida en la puerta de su domicilio y el gobernador agradeció a todos por la muestra de apoyo.

Para este sábado, la agenda del gobernador se enfoca en su familia, y según se dio a conocer, participará de algunas actividades que sus padres organizaron para él y su entorno.

Este domingo, se espera que el gobernador pueda formar parte del clásico cruceño que se vivirá en Montero entre Blooming y Oriente Petrolero, sin embargo, este tema aún está por confirmarse.

En tanto para el día lunes, se espera que la autoridad, ya inicie su trabajo y pueda posesionar a su nuevo gabinete, una jornada de intensas actividades.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:30

Notivisión

14:00

Duele amar

16:00

Amor de familia

17:00

El chavo

18:00

El chapulin colorado

19:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:30

Notivisión

14:00

Duele amar

16:00

Amor de familia

17:00

El chavo

18:00

El chapulin colorado

19:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD