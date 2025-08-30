Esta es la agenda de Luis Fernando Camacho durante el fin de semana en Santa Cruz

Tras haber formado parte de un gran recibimiento por parte de la población cruceña, Luis Fernando Camacho finalmente logró pasar su primera noche en libertad y junto a su familia en la ciudad de Santa Cruz.

Sus seguidores lo acompañaron y colocaron letreros de bienvenida en la puerta de su domicilio y el gobernador agradeció a todos por la muestra de apoyo.

Para este sábado, la agenda del gobernador se enfoca en su familia, y según se dio a conocer, participará de algunas actividades que sus padres organizaron para él y su entorno.

Este domingo, se espera que el gobernador pueda formar parte del clásico cruceño que se vivirá en Montero entre Blooming y Oriente Petrolero, sin embargo, este tema aún está por confirmarse.

En tanto para el día lunes, se espera que la autoridad, ya inicie su trabajo y pueda posesionar a su nuevo gabinete, una jornada de intensas actividades.

