Escasez de diésel: gremiales se movilizarán y flotas reducen operaciones

La aguda escasez de diésel en el país ha puesto en emergencia a sectores clave como el gremial, el productivo y el transporte interdepartamental, especialmente en Santa Cruz y Cochabamba.

En Santa Cruz, representantes del sector gremial denunciaron que no hay combustible disponible y advirtieron sobre un posible desabastecimiento en los mercados. “No se puede cosechar, ni transportar productos importados desde la frontera. Estamos completamente parados”, dijo Edgar Álvarez dirigente gremial, que además que se coordina una movilización nacional ante la falta de respuestas del Gobierno.

“El gobierno solo hace campaña y no da soluciones”, agregó, exigiendo una acción inmediata para reactivar la distribución de combustible en la región. La convocatoria a movilizaciones se definirá en los próximos días junto a otros departamentos.

En Cochabamba, la crisis también afecta gravemente al transporte interdepartamental. Las salidas de buses se redujeron de 12 a apenas 6 por día, debido a las largas filas en estaciones de servicio. Algunos vehículos deben esperar hasta día y medio para cargar diésel.

Pese a las pérdidas económicas, los pasajes se han incrementado solo entre 10 y 20 bolivianos, ya que la demanda de pasajeros también ha disminuido. “Estamos operando solo en la noche. Esto no puede continuar así”, dijo uno de los transportistas.

Ambos sectores coinciden en que la situación es insostenible y exigen al gobierno y a YPFB garantizar el abastecimiento inmediato del combustible para evitar un colapso mayor en la economía nacional.

