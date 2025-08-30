Según datos emitidos este sábado 30 de agosto de 2025, por el portal especializado dolarboliviahoy.com, la divisa estadounidense se cotiza en el mercado paralelo con un precio a la venta de 12.00 (BOB), y un precio de compra de 12.79 (BOB).

La cotización del tipo de cambio para la venta en relación a la pasada jornada sufrió variaciones, y un leve ascenso ya que el dólar paralelo se registraba en 11.97 (BOB), y hoy asciende a 12.00 (BOB).

La moneda extranjera en su cotización paralela, sufrió algunos cambios en estas últimas semanas, y especialmente en esta jornada de sábado en comparación a las cifras registradas el mes de mayo, que incluso llegó en su cotización a 20 (BOB), por cada dólar.

En tanto según datos obtenidos por el sitio https://bolivianblue.net/#google_vignette, el dólar blue boliviano que se actualiza cada 15 minutos, cotiza este sábado con una significativa variación, ya que a la compra se registra en 12.38 (BOB), y 12.33 (BOB), para la venta.

