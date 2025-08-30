TEMAS DE HOY:
Nacional

¿A cuánto se cotiza el dólar paralelo este sábado, 30 de agosto en Bolivia?

El dólar paralelo registra variaciones en esta jornada, según registran plataformas digitales.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

30/08/2025 7:25

Bolivia

Según datos emitidos este sábado 30 de agosto de 2025, por el portal especializado dolarboliviahoy.com, la divisa estadounidense se cotiza en el mercado paralelo con un precio a la venta de 12.00 (BOB), y un precio de compra de 12.79 (BOB).

La cotización del tipo de cambio para la venta en relación a la pasada jornada sufrió variaciones, y un leve ascenso ya que el dólar paralelo se registraba en 11.97 (BOB), y hoy asciende a 12.00 (BOB).

La moneda extranjera en su cotización paralela, sufrió algunos cambios en estas últimas semanas, y especialmente en esta jornada de sábado en comparación a las cifras registradas el mes de mayo, que incluso llegó en su cotización a 20 (BOB), por cada dólar.

En tanto según datos obtenidos por el sitio https://bolivianblue.net/#google_vignette, el dólar blue boliviano que se actualiza cada 15 minutos, cotiza este sábado con una significativa variación, ya que a la compra se registra en 12.38 (BOB), y 12.33 (BOB), para la venta.

