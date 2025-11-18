TEMAS DE HOY:
Buscan a Lito Coca Arandia Adolescente Abuso a menor

28ºC Santa Cruz de la Sierra

15ºC La Paz

26ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Economía

Baja del dólar paralelo reactiva la venta de autos usados en La Cuchilla

Un recorrido de Red Uno por la Playa de Autos de La Cuchilla confirmó que las ventas de vehículos usados comenzaron a reactivarse, impulsadas por la caída del precio del dólar en el mercado paralelo.

Miguel Ángel Roca Villamontes

18/11/2025 14:29

Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

Escuchar esta nota

Las ventas de autos usados muestran señales de recuperación en Santa Cruz. Así lo reflejó un sondeo realizado por Red Uno en la conocida Playa de Autos de La Cuchilla, donde los comerciantes afirman que el movimiento comercial comenzó a mejorar desde el fin de semana.

Los vendedores atribuyen este repunte a la baja del precio del dólar paralelo, que hasta hace algunas semanas presionaba al alza el costo de los vehículos importados.

Desde este sábado se han reactivado las ventas de autos usados. La mayoría de los compradores son de La Paz y Cochabamba. Vemos que la baja del precio paralelo del dólar está motivando a la gente; es momento de comprar”, afirmó uno de los vendedores consultados.

De acuerdo con los datos recabados, los precios de los automóviles habrían registrado caídas que oscilan entre $us 2.000 y 3.000 por unidad, dependiendo del modelo y la antigüedad.

Uno de los comerciantes explicó que un vehículo que hasta hace poco se ofrecía en $us 20.000, ahora se cotiza en alrededor de $us 15.000.

“En el anterior Gobierno, un vehículo que costaba $us 10.000, ahora tiene un costo aproximado de $us 7.000”, dijo otro vendedor consultado por el medio.

Los comerciantes esperan que, si el tipo de cambio paralelo mantiene la tendencia a la baja, el mercado automotriz de segunda mano continúe recuperándose en las próximas semanas, especialmente por la llegada de compradores del interior.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD