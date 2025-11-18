Baja del dólar paralelo reactiva la venta de autos usados en La Cuchilla

Las ventas de autos usados muestran señales de recuperación en Santa Cruz. Así lo reflejó un sondeo realizado por Red Uno en la conocida Playa de Autos de La Cuchilla, donde los comerciantes afirman que el movimiento comercial comenzó a mejorar desde el fin de semana.

Los vendedores atribuyen este repunte a la baja del precio del dólar paralelo, que hasta hace algunas semanas presionaba al alza el costo de los vehículos importados.

“Desde este sábado se han reactivado las ventas de autos usados. La mayoría de los compradores son de La Paz y Cochabamba. Vemos que la baja del precio paralelo del dólar está motivando a la gente; es momento de comprar”, afirmó uno de los vendedores consultados.

De acuerdo con los datos recabados, los precios de los automóviles habrían registrado caídas que oscilan entre $us 2.000 y 3.000 por unidad, dependiendo del modelo y la antigüedad.

Uno de los comerciantes explicó que un vehículo que hasta hace poco se ofrecía en $us 20.000, ahora se cotiza en alrededor de $us 15.000.

“En el anterior Gobierno, un vehículo que costaba $us 10.000, ahora tiene un costo aproximado de $us 7.000”, dijo otro vendedor consultado por el medio.

Los comerciantes esperan que, si el tipo de cambio paralelo mantiene la tendencia a la baja, el mercado automotriz de segunda mano continúe recuperándose en las próximas semanas, especialmente por la llegada de compradores del interior.

