¡No más filas! jóvenes podrán inscribirse en línea y elegir el cuartel donde prestarán su servicio militar

El reclutamiento para el servicio militar del segundo escalón de esta gestión 2025 continúa abierto hasta el próximo 16 de septiembre, sin embargo, existe la novedad para que los jóvenes puedan inscribirse en línea y pueden elegir el cuartel donde quieren prestar su servicio militar obligatorio.

El general Territorial Militar coronel Ernesto Caballero, informó este jueves sobre un sistema innovador puesto a consideración de los jóvenes que deseen prestar su servicio militar en el segundo escalón.

“La convocatoria al segundo escalón es hasta el 16 de septiembre, nosotros le damos la opción de que él elija el lugar donde quiera realizar su servicio militar, lugares que tienen en consideración es oriente, valles u occidente”, manifestó Caballero.

Los interesados pueden registrarse en línea a través de la página del Ministerio de Defensa, y elegir directamente el regimiento donde desean servir a la Patria.

“Pueden preinscribirse en la página del Ministerio de Defensa, ingresar al Sistema de Registro Militar (Siremil), una vez que introdujeron todos los datos, eso les genera un documento PDF, que es su formulario de registro, se presentan a un centro de reclutamiento que también está en el formulario”, detalló Caballero.

Se espera que alrededor de 8.000 nuevos reclutas puedan inscribirse para el nuevo escalón. Desde el Ministerio de Defensa resaltan que esta medida responde a las expectativas de la juventud de acercarse a sus intereses personales.

“Muchos jóvenes no quieren alejarse de su seno familiar y también muchos padres están preocupados sobre qué destino les tocará a sus hijos, es mejor que ellos elijan, se organicen en familia para tomar decisiones”, agregó.

