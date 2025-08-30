Caso Sacaba: Tribunal se declara incompetente y dispone juicio de responsabilidades para Jeanine Áñez

La noche del viernes, el Tribunal de Sacaba decidió anular el proceso penal ordinario contra la expresidenta Jeanine Áñez y otros 17 acusados por los hechos de violencia ocurridos en noviembre de 2019, conocido como el caso Sacaba.

El tribunal aceptó un recurso de la defensa de Áñez que alegó incompetencia del tribunal para juzgar a la exmandataria, y ordenó que el caso sea tramitado bajo el juicio de responsabilidades.

Esta decisión implica que Áñez y los otros acusados, quienes estaban en prisión preventiva o con arresto domiciliario, quedarán en libertad. El tribunal explicó que el proceso debe continuar en el Tribunal Supremo de Justicia, ya que la expresidenta, al ser una exautoridad, debe ser juzgada bajo un sistema distinto al de los ciudadanos comunes.

Con la anulación del proceso, Jeanine Áñez deberá esperar si el Tribunal Supremo de Justicia admite su solicitud para revisar y posiblemente anular la sentencia de 10 años de prisión que le fue impuesta por el caso del "golpe de Estado". Si el recurso es aceptado, Áñez podría quedar en libertad.

El 15 de noviembre de 2019, al menos 11 personas perdieron la vida en el puente Huayllani, ubicado en Sacaba, Cochabamba, durante la crisis de 2019 tras la renuncia de Evo Morales.

