El asesinato de una familia que conmociona a un país: Una influencer, su esposo y sus hijos entre las víctimas

Las autoridades mexicanas han revelado nuevos detalles sobre el horrendo asesinato de una familia en Guadalajara, cuyos cuerpos fueron encontrados el pasado 22 de agosto. Se identificó de manera extraoficial a las víctimas como una influencer, su esposo y sus dos hijos menores de edad, lo que conmocionó al país y generó un intenso debate en las redes sociales.

¿Quiénes eran las víctimas?

Aunque las pruebas forenses aún no fueron completadas, la Fiscalía General del Estado de Jalisco indicó que las víctimas serían Esmeralda Ferrer Garibay (32), conocida en redes sociales como Esmeralda FG con cerca de 18 mil seguidores en plataformas como TikTok, su esposo Roberto Carlos Gil Licea (36) y sus dos hijos, Gael Santiago (13) y Regina (7), según reporta Quinta Fuerza.

Esmeralda FG se hizo conocida en redes por su contenido de estilo de vida que, según medios como Aristegui Noticias e Infobae, inició con videos de lipsync en 2020 para luego evolucionar a la exhibición de lujos como ropa de marcas exclusivas (Gucci, Versace, Louis Vuitton), viajes y autos de alta gama. Su contenido más polémico incluía frases provocadoras como “Ventajas de tener un novio narco” y estaba musicalizado con narcocorridos, lo que ha generado especulaciones sobre un posible móvil del crimen.

Prioridad en la investigación: Las actividades del esposo

La Fiscalía de Jalisco ha sido cautelosa y manifestó que la actividad de la influencer en redes sociales no es, por ahora, la principal línea de investigación. Las autoridades centraron sus pesquisas en las actividades de su esposo, Roberto Carlos Gil Licea, quien se dedicaba a la compraventa de vehículos y al cultivo de jitomate en Michoacán, un estado con una fuerte presencia de organizaciones criminales.

Además, el vicefiscal de Investigación Criminal, Alfonso Gutiérrez Santillán, informó que la investigación apunta a que la familia fue asesinada en un taller mecánico llamado “La Araña”, donde se encontraron indicios balísticos y manchas de sangre. La familia, que tenía poco tiempo de residir en Guadalajara, es la presunta víctima de un crimen que las autoridades buscan esclarecer, sin descartar ninguna hipótesis.

