El superclásico cruceño número 204 promete ser diferente a todos. Este domingo, desde las 17:15, Blooming y Oriente Petrolero se enfrentarán en el estadio Gilberto Parada de Montero, en un duelo que ya se anticipa histórico. Estas son las cinco claves que marcan la previa:

Hinchas celestes en Montero: por disposiciones de seguridad, en el Gilberto Parada solo habrá público de Blooming. La academia espera el aliento masivo de su hinchada en este escenario. Oriente en el estadio de Real Santa Cruz: la dirigencia refinera decidió habilitar este recinto para que sus seguidores puedan presenciar el superclásico en pantalla gigante. Las entradas tienen un costo de 20 bolivianos en preferencia y 30 en palco. Bajas sensibles en ambos equipos: Oriente no contará con Henry Vaca, citado a la selección boliviana, mientras que Blooming sufrirá la ausencia de su capitán Moisés Villarroel, también convocado al combinado nacional. Choque de líderes: los dos clubes llegan con 11 puntos en la Copa Bolivia. Blooming es puntero del Grupo A, mientras que Oriente ocupa el segundo lugar del Grupo D, detrás de Guabirá por diferencia de goles. Árbitro confirmado: el orureño Javier Revollo será el encargado de impartir justicia en este esperado encuentro, que se perfila como uno de los más llamativos de los últimos años.

El superclásico cruceño 204 no solo enfrentará a dos de los equipos más grandes de Santa Cruz, sino que además quedará en la historia por vivirse en dos estadios de manera simultánea.

