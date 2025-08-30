Delincuentes roban rieles y causan descarrilamiento de tren en Oruro

Un tren de carga de la empresa Ferroviaria Andina (FCA) sufrió un descarrilamiento la tarde del viernes en la zona de Condo, municipio de Quillacas, departamento de Oruro, a causa del robo de aproximadamente 100 metros de rieles. El hecho ocurrió a las 18:45, a unos 146 kilómetros de la ciudad de Oruro.

El convoy siniestrado estaba compuesto por dos locomotoras y 52 vagones, 25 de los cuales transportaban mineral de zinc. Si bien no se reportaron pérdidas de carga ni heridos, las locomotoras resultaron gravemente dañadas, generando importantes pérdidas económicas para la empresa y afectando la logística de exportación de minerales.

Javier Valdivia, gerente general de FCA, advirtió sobre la gravedad del hecho. “Estos robos podrían terminar en tragedia si no se controlan. Se está poniendo en riesgo la vida de nuestros trabajadores y de las comunidades cercanas”, declaró.

Tras el incidente, FCA activó sus protocolos de seguridad y las autoridades policiales iniciaron una investigación para identificar y sancionar a los responsables. La empresa recordó que los rieles y demás infraestructuras ferroviarias son propiedad del Estado y que el robo de estos elementos constituye un delito penado por ley.

En los últimos meses, se han registrado varios intentos de sustracción de rieles en diferentes puntos del departamento de Oruro, como Challapata, Paria y Yotala.

