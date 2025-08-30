TEMAS DE HOY:
En un video, Lara dice que retirará apoyo a Rodrigo si hace alianza con Samuel y Claure

En medio de la campaña por la segunda vuelta, Edman Lara publicó un video en sus redes sociales donde hace estas aseveraciones luego de ver una foto de Rodrigo con gente cercana a Samuel y Claure

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

30/08/2025 10:11

Foto: Internet.
Bolivia

Escuchar esta nota

El candidato a la Vicepresidencia por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), Edman Lara, advirtió a Rodrigo Paz, su compañero de fórmula, que le retirará su respaldo si se evidencia que está buscando algún tipo de acuerdo con Samuel Doria Medina y Marcelo Claure.

Lara reaccionó tras ver una fotografía en la que Paz aparece acompañado de José Gabriel Espinoza, economista vinculado a Doria Medina, y Dardo Gómez, cercano a Claure.

Lara dijo que, si esto no es una casualidad, retirará su apoyo a Paz. "Quiero pensar que es una casualidad, porque no quisiera enterarme de que Rodrigo Paz está haciendo tratos con Samuel y Claure. Si es así, le quito mi apoyo, porque yo he entrado a la política para algo diferente. Estoy luchando contra este sistema corrupto, y si van a entrar al mismo sistema, no vale la pena seguir en esto", añadió.

El candidato a la vicepresidencia fue claro en que no quiere alianzas con actores políticos que representan lo que él considera el sistema corrupto. "No necesitamos alianzas con partidos ni con personas de este sistema. No voy a permitir que Claure y Samuel nos metan a su gente. Hay que estar atentos", agregó.

 

 

