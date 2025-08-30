TEMAS DE HOY:
Nacionales

Mesa califica la liberación de Camacho y Pumari como un "paso" hacia la justicia

A pesar de su optimismo, el expresidente también enfatizó que este es solo el inicio de un camino más largo.

Milen Saavedra

29/08/2025 21:48

Mesa califica la liberación de Camacho y Pumari como un "paso" hacia la justicia
Bolivia

El expresidente Carlos D. Mesa Gisbert se pronunció a través de sus redes sociales sobre la liberación de Luis Fernando Camacho y Marco Pumari, calificándola como la reparación de una "injusticia" y un avance significativo en la lucha por la independencia judicial en el país.

En un mensaje directo y conciso, Mesa celebró el acontecimiento con las palabras: "La libertad, el bien más preciado." Destacó que, tras casi cuatro años de detención para Pumari y más de dos para Camacho, se está corrigiendo un error que nunca debió ocurrir. "Hoy se repara una injusticia. Luis Fernando Camacho y Marco Pumari terminan un camino que nunca debieron ser obligados a recorrer", escribió el exmandatario.

 

A pesar de su optimismo, Mesa también enfatizó que este es solo el inicio de un camino más largo. Subrayó que, aunque la liberación es un paso positivo, aún queda "muchísimo por delante para recuperar las instituciones y su independencia". Con esto, el expresidente hace un llamado a continuar los esfuerzos para fortalecer la democracia y asegurar que la justicia no sea utilizada con fines políticos.

Publicación de Carlos D. Mesa.

