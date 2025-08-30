Mesa califica la liberación de Camacho y Pumari como un "paso" hacia la justicia

A pesar de su optimismo, el expresidente también enfatizó que este es solo el inicio de un camino más largo.
29/08/2025 21:48
El expresidente Carlos D. Mesa Gisbert se pronunció a través de sus redes sociales sobre la liberación de Luis Fernando Camacho y Marco Pumari, calificándola como la reparación de una "injusticia" y un avance significativo en la lucha por la independencia judicial en el país.
A pesar de su optimismo, Mesa también enfatizó que este es solo el inicio de un camino más largo. Subrayó que, aunque la liberación es un paso positivo, aún queda "muchísimo por delante para recuperar las instituciones y su independencia". Con esto, el expresidente hace un llamado a continuar los esfuerzos para fortalecer la democracia y asegurar que la justicia no sea utilizada con fines políticos.
