Tuto Quiroga visita a Marco Pumari tras su liberación en Potosí

El candidato a la presidencia por la alianza Libre, Jorge “Tuto” Quiroga, llegó este viernes a la ciudad de Potosí para visitar al exlíder cívico Marco Antonio Pumari, quien recuperó su libertad tras más de tres años de detención preventiva en el penal de Cantumarca.

“Libertad y justicia para los presos políticos que lucharon contra el fraude y que estaban presos por la sed de venganza de Evo Morales”, declaró Quiroga ante los medios de comunicación.

Quiroga aseguró que fue informado sobre la liberación de Pumari mientras se dirigía desde Sucre hacia Potosí, y decidió visitar personalmente al exdirigente cívico como muestra de solidaridad. “Vengo a darle un abrazo. Voy a visitarlos a todos porque siempre he sido solidario con todos los presos políticos”, manifestó.

Horas antes, el candidato también se había pronunciado en redes sociales sobre la liberación del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho. “¡Libertad! Bolivia cambia. Camacho y Pumari, dos icónicos presos políticos que lucharon contra el fraude del depravado, esta noche están en casa y con sus seres queridos. Dios los reconforte y a sus familias por el sufrimiento padecido estos años”, escribió en sus redes sociales.

Foto : Redes Tuto Quiroga

Luis Fernando Camacho, gobernador cruceño, regresó a Santa Cruz pasadas las 18:00 de este viernes, tras permanecer dos años y ocho meses con detención preventiva en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro, en La Paz. Por su parte, Marco Pumari dejó el penal de Cantumarca la misma noche, luego de casi cuatro años detenido.

La liberación de ambos líderes ha reavivado el debate sobre la politización de la justicia en Bolivia y ha sido interpretada por diversos sectores como un paso hacia la reconciliación nacional en medio de un clima político tenso.

