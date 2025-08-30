TEMAS DE HOY:
Romer Saucedo afirma que la justicia boliviana ya no es instrumento de persecución política

Tras recientes fallos a favor de exautoridades como Jeanine Áñez, Luis Fernando Camacho y Marco Pumari, el titular del Tribunal Supremo de Justicia afirmó que se ha restablecido el debido proceso en Bolivia.

Naira Menacho

29/08/2025 21:07

Foto: Red Uno de Bolivia.
Bolivia

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, aseguró este viernes que “la justicia ha recobrado su independencia”, en referencia a recientes decisiones judiciales que favorecieron a exautoridades procesadas por el caso de 2019.

Saucedo se pronunció a través de sus redes sociales tras los fallos que beneficiaron a la expresidenta Jeanine Áñez, el gobernador electo de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y el exlíder cívico Marco Antonio Pumari.

“Nunca seremos instrumento de persecución, ni de derecha ni de izquierda. En el año del Bicentenario, hacemos un llamado a todos nuestros compatriotas que están fuera del país, para que retornen a celebrar con sus familias y su pueblo”, escribió.

También afirmó que el debido proceso ha sido restituido en el país, aunque no precisó en qué casos ni desde cuándo.

El pasado lunes 25 de agosto, Saucedo propuso jornadas de verificación del cumplimiento de los plazos de las medidas cautelares de detención preventiva en todo el país. 

 

