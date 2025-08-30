“Ministro no venga, no hay gasolina y Chonchocoro es lejos”: Camacho señala que el gobierno intentó negociar con el nueve veces

Luego de un largo recorrido, de más de cuatro horas, desde el aeropuerto Viru Viru hasta la Plaza Principal 24 de Septiembre, Luis Fernando Camacho, llegó hasta la Casa de Gobierno para asumir sus funciones como gobernador electo de Santa Cruz. En la oportunidad se dirigió a su pueblo para señalar que, a pesar de todo lo que le hicieron pasar en las celdas de Chonchocoro, nunca negoció con el MAS su libertad, cumpliendo firmemente con la promesa realizada al pueblo cruceño de no dejarlos solos en su lucha.

“Un ministro llegó hasta mi celda cuando me encontraba con mi esposa y me hizo su ofreció la libertad a cambio que yo venda e invente cosas para que otros cruceños vayan presos”, denunció Camacho, quien aseguró que su respuesta fue contundente al señalar que “no vendía sus principios”.

Según el gobernador, fueron nueve las veces que el ministro llegó hasta la cárcel para intentar negociar con él.

“La última vez les dije en tono de broma, ministro no venga, no hay gasolina y Chonchocoro es lejos”, relató el gobernador.

A pesar de no ver el sol durante dos años y ocho meses, por disposición del gobierno, en un intento por quebrar su espíritu.

“Tengo mi conciencia tranquila, jamás durante los dos años y ocho meses dejé de pronunciarme y darle al masismo”, afirmó.

