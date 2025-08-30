TEMAS DE HOY:
Nacionales

Así ingresó Luis Fernando Camacho a la Gobernación cruceña y tomó posesión de su cargo

El gobernador caminó hasta la Casa de Gobierno Departamental, donde ingresó en medio de banderas cruceñas, música y cánticos de apoyo.

Ligia Portillo

30/08/2025 8:03

Así ingresó Luis Fernando Camacho a la Gobernación cruceña y tomó posesión de su cargo. Foto: Red Uno
Santa Cruz, Bolivia

Luego de más de cuatro horas de caravana, en medio de una marea humana que lo acompañó por las principales avenidas de la ciudad, el gobernador Luis Fernando Camacho llegó este viernes a la Plaza 24 de Septiembre para dirigirse al pueblo cruceño y asumir oficialmente sus funciones.

El acto comenzó con un discurso encendido, en el que Camacho saludó a su departamento y lanzó un mensaje de firmeza: “No negociaré nunca mis principios”, aseguró, arrancando vítores y aplausos de miles de simpatizantes que coreaban su nombre.

Tras la intervención, el gobernador caminó hasta la Casa de Gobierno Departamental, donde ingresó en medio de banderas cruceñas, música y cánticos de apoyo. Al cruzar el umbral del edificio histórico, agradeció a la población por el respaldo incondicional y ratificó su compromiso de trabajar “por la libertad, la democracia y el desarrollo de Santa Cruz”.

La jornada, descrita por sus seguidores como un momento histórico, consolidó el liderazgo de Camacho en el departamento más poblado del país, mientras inicia un nuevo periodo al frente de la Gobernación, marcado por altas expectativas y grandes desafíos políticos y económicos.

 

 

