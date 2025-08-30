“Ni vendido, ni cobarde, peor masista”: Estas son las frases más representativas del discurso de Camacho

Tras dos años y ocho meses de encierro en la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, recuperó su libertad este viernes a las 14:15. Con la banda de gobernador cruzada en el pecho y una bandera cruceña en mano, Camacho salió caminando, escoltado por sus familiares y abogados, asegurando que “cumplió su palabra” de no negociar con el Movimiento Al Socialismo (MAS).

“Saludos Santa Cruz, ya estamos de ida, ya está la libertad, cumplí mi palabra: ni vendido ni cobarde, peor masista. ¡Viva Santa Cruz!”, gritó ante las cámaras, en un discurso cargado de simbolismo.

Las frases más duras de Camacho:

Durante su salida, y luego en sus primeras declaraciones, Camacho relató los intentos de negociación a los que fue sometido dentro de prisión:

“Me sacaron de mi celda y me dicen que el ministro quiere hablar conmigo; me propuso no sólo que me venda, sino que inventé cosas para que otros cruceños vayan presos, a cambio de mi libertad. Yo les dije que no negociaba mis principios”.

“Fueron nueve veces que intentaron negociar; la última les dije en tono de broma: ministro, no venga, no hay gasolina y Chonchocoro es lejos”.

“No me dejaban salir a ver el sol durante dos años y ocho meses. Me hacían de todo, pero yo les decía: no me van a quebrar. Cada momento duro me ponía de rodillas, no solo por mi bebé, sino también por mi pueblo, que estaba sin voz”.

“Entré a mi celda, vi a mi esposa y lloré; le pedí perdón por no negociar y ella me respondió: ‘si negociaras, ya te hubiera dejado’”.

El gobernador aseguró que “estar en la cárcel fue un honor” y que su mayor orgullo es haber cumplido la promesa de no venderse ni rendirse ante el gobierno.

Camacho lanzó fuertes acusaciones a sus detractores:

“A los que me entregaron, a los que me negociaron, les digo: la venganza no es mía, la venganza es de Dios. Lo que sí haré es defender férreamente a mi departamento y a mi gente, sea el presidente que sea"

También apuntó directamente contra su vicegobernador: “(Mario Aguilera) me negoció a los tres meses. Gobernó de la mano del masismo.”

La libertad tras un largo proceso

El exlíder cívico permanecía detenido desde el 28 de diciembre de 2022, cuando fue capturado en Santa Cruz y trasladado a La Paz, acusado por los hechos de 2019. Su excarcelación fue posible luego de que el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Rómer Saucedo, ordenara la verificación de los plazos de detención preventiva de varios casos, entre ellos el suyo.

“Salí por la puerta grande”

En su mensaje final antes de dirigirse a la Gobernación, Camacho recalcó que nunca claudicó: “Este sacrificio fue un compromiso que hice con mi pueblo: jamás huir, jamás venderme al MAS, jamás arrodillarme ni humillarme. Lo dije siempre: iba a salir por la puerta grande, sin negociar, y ese es el honor más grande que puedo darle a quienes confiaron en mí.”

Con lágrimas, promesas y duras frases contra el gobierno, Camacho dejó Chonchocoro proclamando que seguirá en Bolivia: “No me iré jamás, me quedaré hasta el último día de mi vida en la tierra que me vio nacer.”

