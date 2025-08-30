Emocionado, Camacho regresa a su casa y agradece el apoyo de su gente

El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, regresó a su hogar después de pasar casi mil días en la cárcel de Chonchocoro. A su llegada al aeropuerto de Viru Viru, una gran multitud lo recibió con banderas y pancartas, siguiendo al gobernador en caravana hasta la plaza principal de la ciudad.

“Es una alegría muy grande ver a mi pueblo y sentir su cariño. Cuando los veo, me doy cuenta de que no me equivoqué, era el camino correcto. Gracias a todos por su apoyo”, expresó Camacho, minutos antes de poder ingresar a su domicilio ubicado en la zona norte de la capital cruceña.

Mientras saludaba a sus vecinos, la autoridad dijo a los medios: “No solo Dios ha estado conmigo, también mi gente. Ellos eligieron un gobernador firme en sus principios y eso es lo que hemos hecho”, añadió.

Con respecto a su gestión, el gobernador anunció que a partir del lunes comenzará a evaluar a su equipo de trabajo. “Sostendremos una reunión para definir los próximos secretarios. Vamos a empezar a hacer los cambios necesarios”, comentó.

Finalmente, Camacho expresó su deseo de disfrutar de su familia. “Quiero pasar tiempo con mis hijos y mi esposa, algo que no he podido hacer durante estos años. Ahora es el momento de estar con ellos”.

Mira la programación en Red Uno Play