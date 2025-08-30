TEMAS DE HOY:
Abogado neutraliza a agresor familia asesinada Ruth Nina

26ºC Santa Cruz de la Sierra

5ºC La Paz

15ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Nacionales

Emocionado, Camacho regresa a su casa y agradece el apoyo de su gente

El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, regresó finalmente a su hogar tras pasar casi mil días en la cárcel de Chonchocoro.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

30/08/2025 8:30

Foto: Red Uno de Bolivia.
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, regresó a su hogar después de pasar casi mil días en la cárcel de Chonchocoro. A su llegada al aeropuerto de Viru Viru, una gran multitud lo recibió con banderas y pancartas, siguiendo al gobernador en caravana hasta la plaza principal de la ciudad.

“Es una alegría muy grande ver a mi pueblo y sentir su cariño. Cuando los veo, me doy cuenta de que no me equivoqué, era el camino correcto. Gracias a todos por su apoyo”, expresó Camacho, minutos antes de poder ingresar a su domicilio ubicado en la zona norte de la capital cruceña.

Mientras saludaba a sus vecinos, la autoridad dijo a los medios: “No solo Dios ha estado conmigo, también mi gente. Ellos eligieron un gobernador firme en sus principios y eso es lo que hemos hecho”, añadió.

Con respecto a su gestión, el gobernador anunció que a partir del lunes comenzará a evaluar a su equipo de trabajo. “Sostendremos una reunión para definir los próximos secretarios. Vamos a empezar a hacer los cambios necesarios”, comentó.

Finalmente, Camacho expresó su deseo de disfrutar de su familia. “Quiero pasar tiempo con mis hijos y mi esposa, algo que no he podido hacer durante estos años. Ahora es el momento de estar con ellos”.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

08:00

Caballeros del zodiaco, hades

09:30

Dragon ball

11:00

El chapulin colorado

12:30

Notivisión

14:00

Duele amar

16:00

Amor de familia

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

08:00

Caballeros del zodiaco, hades

09:30

Dragon ball

11:00

El chapulin colorado

12:30

Notivisión

14:00

Duele amar

16:00

Amor de familia

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD