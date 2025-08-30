Espinoza sobre reunión de Paz con Arce: "Solicitamos datos detallados para enfrentar la crisis"

La noche del viernes, en el programa Que no Me Pierda, Gabriel Espinoza, miembro del equipo económico de Rodrigo Paz, ofreció detalles sobre la reunión que sostuvieron con el presidente Luis Arce y algunos ministros de su gabinete, en la que se discutieron varios temas clave relacionados con la crisis económica que enfrenta el país.

Aunque aún no se ha liberado información oficial sobre el encuentro, Espinoza destacó la importancia de un proceso de transición ordenado y la necesidad urgente de acceder a información detallada para enfrentar la situación económica.

Espinoza explicó que uno de los puntos clave fue la falta de combustibles y la preocupación por la deuda externa. "Hablamos sobre la importancia de mantener estas áreas bajo control y de comenzar a trabajar en un plan de estabilización desde el 8 de noviembre", dijo.

Espinoza explicó que, aunque la reunión fue protocolar, se transmitió la necesidad de acceder a información crítica para poder comenzar a elaborar un plan efectivo.

"El presidente mostró apertura a compartir los datos, y se le entregó a la ministra de la Presidencia un primer requerimiento de información que va desde datos fiscales hasta los relacionados con la deuda externa", agregó. Espinoza confía en que en los próximos días se proporcionará la información solicitada para poder comenzar a calibrar las medidas necesarias.

Además, subrayó la urgencia de contar con datos más profundos sobre la situación económica del país. "Necesitamos conocer más detalles para tomar medidas que realmente ayuden a enfrentar la crisis", agregó.

La reunión se dio de cara a la segunda vuelta electoral que se desarrollará el próximo 19 de octubre entre los candidatos Rodrigo Paz y Tuto Quiroga.

